Огромный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Хейли: Усилия России не изменят фактов. Есть четкая информация, которая показывает вину Асада Фото: EPA "Однако усилия России не изменят фактов. Огромный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля. Есть четкая информация, которая показывает вину Асада. Фотографии мертвых детей – это не фейковые новости, это результат варварских действий режима, результат неспособности режима и РФ выполнить свои международные обязательства и ликвидировать все виды химического оружия", – заявила дипломат.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что использование химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам, страны Запада, "с помощью подопечных им боевиков и карманных неправительственных организаций, распустили через соцсети эти слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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