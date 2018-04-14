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Хейли: Фотографии мертвых детей – это не фейковые новости, это результат варварских действий сирийского режима
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14.04.2018 20:20
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Огромный объем информации указывает на то, что сирийский режим
использовал химическое оружие в Думе 7 апреля, заявила постоянный
представитель США при ООН Никки Хейли. Хейли: Усилия России не
изменят фактов. Есть четкая информация, которая показывает вину
Асада Фото: EPA "Однако усилия России не изменят фактов. Огромный
объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал
химическое оружие в Думе 7 апреля. Есть четкая информация, которая
показывает вину Асада. Фотографии мертвых детей – это не
фейковые новости, это результат варварских действий режима,
результат неспособности режима и РФ выполнить свои международные
обязательства и ликвидировать все виды химического оружия", –
заявила дипломат.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что
использование химоружия в Думе было "инсценировкой". По его словам,
страны Запада, "с помощью подопечных им боевиков и карманных
неправительственных организаций, распустили через соцсети эти
слухи, подкрепили их мифическими секретными разведданными".
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