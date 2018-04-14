В работают опытные гастролеры-барсеточники, которые занимаются грабежом у отделений различных банков по всему городу.

Воры ждут под отделениями финансовых учреждений тех жителей столицы, которые приезжают на автомобилях. Когда человек заходит в здание банка, они пробивают одно из колес транспортного средства. Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов,передает со ссылкой на .

"Когда человек заходит в банк, режут переднее левое колесо. Водитель, вернувшись из банка, открывает автомобиль. В этот момент злоумышленники грабером считывают код. Далее, водитель оставляет сумку в машине, закрывает ее, меняет колесо. В этот момент машину открывают и похищают сумку. Забирают деньги. Сумку выбрасывают", - пишет Черезов.

Передвигаются воры на автомобиле светло-бежевого цвета "металлик".

Правоохранительные органы уже извещены об этой схеме.

В Броварах Киевской области в районе Порошинка в финансовом учреждении мужчину ограбили у кассы, пока тот совершал сделку.

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