Каталонский футбольный клуб "Барселона" одержал победу в матче с "Валенсией" в рамках 32 тура чемпионата Испании по футболу. Благодаря этой победе, подопечным Вальверде удалось установить новый рекорд чемпионата страны по количеству игр без проигрышей подряд.

Команде Барселоны удалось не потерпеть поражения в 39 матчах подряд (семь игр в конце минувшего сезона и 32 победных матча в нынешнем сезоне).

Таким образом, представителям Каталонии удалось превзойти достижение команды "Реал Сосьедад", которая в сезонах 1979-1980 годов держали победы в 38 матчах подряд.

Как сообщал svodka.net, нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил в десяти матчах Лиги Чемпионов подряд. Спортсмен установил рекорд во вторник, 3 апреля, в ходе матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом", завершившегося со счетом 3:0 в пользу "Реала".

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