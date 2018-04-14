С начала суток и до 18:00 в субботу боевики на Донбассе 28 раз открыли огонь в сторону украинских опорных пунктов, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сообщении.

Указано, что на донецком направлении с запрещенной минскими соглашениями 122-миллиметровой артиллерии обстреляны защитники Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитники Марьинки, Каменки и Лебединского, из вооружения БМП - защитники Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - наши укрепления под Павлополем, Гнутово и Новотроицким.

"Кроме этого, защитники Авдеевки обстреляны из гранатометов различных систем и зенитной установки. Также под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Широкино, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а близко Водяного, Шахты "Бутовка" и Талаковки велся снайперский огонь", - добавили в штабе.

При этом отмечается, что на луганском направлении из запрещенных 120-миллиметровых минометов агрессор открывал огонь по защитникам Зайцево и Луганского.

"Кроме этого, минометы калибра 82 мм враг трижды применил под Луганским, а защитников Троицкого обстрелял из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

"В результате выполнения боевых задач один украинский воин получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

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