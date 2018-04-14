За российский проект резолюции с осуждением удара США и союзников
по Сирии проголосовали три члена Совета Безопасности ООН: РФ, Китай
и Боливия. Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по
Сирии Фото: EPA За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия.
Восемь стран выступили против, еще четыре делегации
воздержались.Резолюция должна была осудить "агрессию против
Сирийской Арабской Республики со стороны США и ее союзников в
нарушение международного права и Устава ООН", пишет Reuters.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием.
Спецоперация стала ответом на применение химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские
подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их
союзников не участвовали. РФ созвала экстренное заседание
Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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