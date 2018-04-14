За российский проект резолюции с осуждением удара США и союзников по Сирии проголосовали три члена Совета Безопасности ООН: РФ, Китай и Боливия. Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по Сирии Фото: EPA За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.Резолюция должна была осудить "агрессию против Сирийской Арабской Республики со стороны США и ее союзников в нарушение международного права и Устава ООН", пишет Reuters.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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