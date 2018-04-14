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Глава МИД Франции об ударе по Сирии: Думаю, урок был понят
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14.04.2018 20:51
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Если будет пересечена красная линия в виде использования
химического оружия, последуют новые удары, отметил министр
иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ле Дриан не исключил новых
ударов Фото: ЕРА Он назвал использование химического оружия
"красной линией", которую не стоит пересекать."Если случайно
красная линия будет пересечена, последуют новые удары", –
сказал Ле Дриан.Он заявил: "Думаю, урок был понят".Глава МИД
Франции подтвердил, что все намеченные в Сирии цели были поражены,
"все самолеты вернулись".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые
связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали. РФ созвала экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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