Если будет пересечена красная линия в виде использования химического оружия, последуют новые удары, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ле Дриан не исключил новых ударов Фото: ЕРА Он назвал использование химического оружия "красной линией", которую не стоит пересекать."Если случайно красная линия будет пересечена, последуют новые удары", – сказал Ле Дриан.Он заявил: "Думаю, урок был понят".Глава МИД Франции подтвердил, что все намеченные в Сирии цели были поражены, "все самолеты вернулись".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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