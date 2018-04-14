Киевлянин Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификационном турнире на грунте категории "Мастерс" с призовым фондом более 5,2 млн евро в Монте-Карло, информирует со ссылкой на сайт Большого тенниса.

Украинский теннисист со счетом 6:1, 6:3 победил представителя Сербии Виктора Троицки, который был посеян в отборочной сетке Мастерса под третьим номером.

Встреча длилась чуть больше часа. Наш земляк оформил по два брейка в каждой партии и не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче.

Ранее теннисисты встречались на корте шесть раз: в активе Стаховского победы в первом и последнем поединках (в Ноттингеме в 2015 году).

Отметим, что в финале квалификации Стаховский будет бороться с еще одним сербским теннисистом - двенадцатым сеяным Душаном Лайовичем (ATP 90). Украинец ведет в статистике встреч 3:0.

Напомним, Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов.

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