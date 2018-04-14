Действия Франции в Сирии "в полной мере вписываются" в обязательства и ценности, которые провозглашены в самых первых строчках устава ООН, отметил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. Делатр: Те, кто в течение многих лет попирают самые элементарные нормы международного права, заявляют сегодня, что наши действия противоречат Уставу ООН Фото: EPA "Те, кто в течение многих лет попирают самые элементарные нормы международного права, заявляют сегодня, что наши действия противоречат Уставу ООН. Хотел бы им напомнить, что устав не был принят для того, чтобы защищать преступников. Наши действия в полной мере вписываются в обязательства и ценности, которые провозглашены в самых первых строчках устава ООН. Эти действия были необходимы, чтобы положить конец нарушению обязательств со стороны сирийского режима, которые основаны на праве и договорах. Наш ответ был пропорциональным. Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру и двум объектам по производству химоружия. Именно это должно подорвать возможности производить и использовать химоружие в Сирии", – сказал Делатр.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.Во время заседания Совбеза ООН 14 апреля постпред РФ Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция "с пренебрежением относятся к уставу ООН и к Совету Безопасности". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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