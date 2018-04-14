Миссия относительно Сирии считается полностью выполненной, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выразив благодарность союзникам по миссии - Франции и Великобритании за то, что работа во время нанесения авиаударов по объектам химического оружия была слаженной. Об этом глава Соединенных Штатов написал на официальной странице в Twitter.

"Безупречно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасного войска. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!", - говорится в сообщении Трампа.

Стоит отметить, что в соответствии с информацией Министерства обороны Российской Федерации, США и союзники выпустили в ночь на субботу, 14 апреля, около 103 крылатых ракеты по объектам в Сирии. Из которых удалось перехватить 71 ракету.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Украина рассматривает точечный ракетный удар по Сирии Соединенными Штатами Америки и ее союзниками как вынужденный, однако, оправданный шаг. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко .

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