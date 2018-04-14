На Львовщине, вчера в городе Городок, во время поездки в маршрутке четыре человека получили химические ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает корреспондент

На Львовщине, вчера в городе Городок, во время поездки в маршрутке четыре человека получили химические ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

“13 апреля в 19:24 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге Городок — Комарно в г. Городок. На ул. Комарнянська, в автобусе марки „Богдан“, который курсировал по маршруту „Львов-Угры“, произошла утечка дезинфицирующего вещества „Бланидас“, которую используют для стерилизации медицинских инструментов. В автобусе на момент происшествия находились 22 пассажира. В результате утечки получили химические ожоги 4 человека, которые доставлены в Городоцкую центральную районную больницу”, — сообщили в ГСЧС.

Как сообщал за последние сутки спасатели совершили 2 169 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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