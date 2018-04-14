Музыкант Андрей Макаревич выразил надежду, что Госдума РФ не примет закон, позволяющий производить товары без разрешения правообладателей из США. Макаревич: Ну слава Богу! Неужели не примут? Фото: Андрей Макаревич / Facebook "Я все время думал: это скопище холуев-интеллектуалов хотя раз – ну просто из разнообразия – предложит закон, который начинается со слова "разрешить"? Или только "запретить", "ограничить", "заблокировать?" И вот, наконец, какой-то умник предложил "разрешить производить американские товары без разрешения правообладателя". Ну слава Богу! Неужели не примут?" – написал он. https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2134040876612744 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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