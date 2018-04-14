|Макаревич об антисанкциях РФ: Я все думал: хоть раз предложат закон, который начинается со слова "разрешить"
|14.04.2018 21:07
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https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2134040876612744
6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.13 апреля стало известно, что Госдума РФ подготовила законопроект об ответных санкциях. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.
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