Представители Украины и Колумбии обсудили перспективы подписания в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

13 апреля директор департамента Сергей Погорельцев провел встречу с представителями Колумбии,передает со ссылкой на .

Он встречался с директором по консульским и миграционным вопросам Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы Хуаном Гильермо Кастро.

Стороны заявили о необходимости активизировать усилия, направленные на подписание двустороннего соглашения об отмене визовых требований и завершить соответствующие формальности, отметили в украинском .

Это уже 4 страна из Южной Америки, с которой Украина может установить дипломатические отношения.

12 апреля во время переговоров директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева с руководством Уругвая достигли договоренности о введении безвизового режима.

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