Случай с заболеванием дифтерией у школьника в Дарницком районе Киева взбудоражил горожан. "Сегодня" пообщались с главой Госпродпотребслужбы Киева Олегом Рубаном, чтобы узнать, грозит ли городу эпидемия дифтерии и как можно уберечь себя от этой опасной инфекции.

"Лабораторные исследование проведены, диагноз подтвержден – дифтерия. Скорее только из-за того, что у мальчика отсутствовал иммунитет против этого заболевания. Ребенок был не привит. Отказались ли родители от вакцинации или прививку просто не сделали, будут выяснять специалисты", – поясняет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что сейчас в очаге заболевания – место, где учился и жил мальчик, там проводится ряд мероприятий согласно регламенту по дифтерии.

"Первое, что нужно сделать – провести обследование всех, кто контактировал с мальчиком, а это целый класс, более 30 человек и взрослые. Для этого у контактирующих берется бак-посев на носоглотке. При разрешении родителей, проводится забор крови у детей, которые контактировали с больным, и определяется их иммунная защита от этой болезни.

Заболел ли кто-то еще, будет известно по результатам анализов. В случае отсутствия вакцинации контактные лица, а в данном случае – это взрослые и дети, обязательно вакцинируются. В помещении, где они находились, проводится дезинфекция, проветривание, устанавливается тепловой режим, поскольку это заболевание передается воздушно-капельным путем", – отмечает Олег Рубан.

По его словам, это заболевание классифицируется как опасное. И в первую очередь потому, что в Украине недостаточно высокий уровень вакцинации между детей.

"На данный момент уровень вакцинации по стране составляет от 50% до 85%, а он должен быть на уровне 95%. Если вы вспомните эпидемию дифтерии в Украине в 1993 и 1996 годах, то тогда даже регистрировали ежедневно смертельные случаи от дифтерии. Поэтому со стороны Министерства охраны здоровья и департамента здоровья КГГА необходимо проводить массовые мероприятия, где бы людям доносилась четкая информация о необходимости вакцинации от дифтерии, чтобы не допустить подобного", – добавляет Рубан.

По его словам, в Киеве на данный момент нет проблем с вакцинами от дифтерии. Но он не исключает усложнения эпидситуации с дифтерией в Киеве.

"В разных регионах страны ситуация разная. Но в Киеве вакцина есть в наличии. Люди должны прививаться, чтобы обезопасить себя. Я допускаю возможность вспышки эпидемии дифтерии в Киеве – это вероятно. Прогноз угрозы ухудшения эпидситуации инфекционисты Украины делали еще три года назад. Мы уже получили вспышку заболевания корью, теперь вот дифтерия, а при таком уровне вакцинации ситуация с инфекционными заболеваниями может усложниться", – считает Олег Рубан.

Как же спасаться киевлянам от этой инфекции? У специалистов совет один – кстати вакцинироваться.

"Нужно вакцинироваться, а в случае заболевания – безотлагательно обращаться за медицинской помощью в больницу. А врачи дальше будут принимать все необходимые меры", – резюмировал Олег Рубан в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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