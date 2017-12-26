Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что на границе с оккупированным Крымом биометрические данные будут брать только у граждан РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские пограничники отметили, что не признают российские паспорта, выданные в оккупированном Крыму Фото: ЕРА ."По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, с контролируемой части Украины которые при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля", – рассказал он.Слободян отметил, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проверяться не будет. Пресс-секретарь Госпогранслужбы подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму для украинской власти не являются действительными."Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины... Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – предупредил Слободян.30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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