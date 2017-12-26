|
В Госпогранслужбе сообщили, что биометрический контроль с РФ не коснется жителей оккупированного Крыма
|
26.12.2017 23:09
|
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что
на границе с оккупированным Крымом биометрические данные будут
брать только у граждан РФ. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Украинские пограничники отметили, что не признают
российские паспорта, выданные в оккупированном Крыму Фото: ЕРА ."По
ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются
субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться
иностранцы, с контролируемой части Украины которые при наличии всех
оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут
устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на
второй линии контроля", – рассказал он.Слободян отметил, что на
первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных
проверяться не будет. Пресс-секретарь Госпогранслужбы подчеркнул,
что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму для
украинской власти не являются действительными."Это не документ,
брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из
Москвы, который незаконно попал в Крым и пытается попасть на
материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины...
Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен
через админграницу", – предупредил Слободян.30 августа 2017 года
президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение
Совета нацбезопасности и обороны Украины об усилении контроля
за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства.
Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список
государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает
с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане
стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь
биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут
пограничники).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира