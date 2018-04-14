В ближайшие 5 лет на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 300 млрд грн.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter.

"Мы будем уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Это приоритет правительства", - написал Гройсман.

Премьер заверил, что за 5 лет все областные центры будут соединены дорогами хорошего качества,передает со ссылкой на .

"Будут делаться не только государственные, но и местные дороги. За 5 лет мы выделим на дороги 300 млрд грн", - добавил он.

Ми будемо зменшувати ямковий ремонт доріг і робити капітальний ремонт. Це пріоритет уряду. За 5 років ми з'єднаємо всі обласні центри дорогами хорошої якості. Будуть робитися не тільки державні, але і місцеві дороги. За 5 років ми виділимо на дороги 300 млрд грн.

В начале мая должен закончиться ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп. Министр Владимир Емельян уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

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