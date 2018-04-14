В столице Украины начался юниорский чемпионат мира по хоккею. В стартовой баталии встретились украинские и японские хоккеисты, передает со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

На протяжении большей части встречи преимуществом владела команда Олега Игнатьева. Впрочем своими шансами воспользоваться игрокам нашей команды не удалось.

А японской сборной удалось использовать один из своих немногочисленных моментов. Таига Абэ убежал после сольного прохода и переиграл Артура Оганджаняна. До завершения матча отыграться нашей сборной так и не удалось - 0:1.

Отметим, что завтра "сине-желтые" проведут второй поединок на турнире. Соперником украинцев будет сборная Австрии.

Напомним, что перед стартом ЧМ украинцы разгромили юниорский состав ХК "Белый Барс".

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