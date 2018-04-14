По информации Государственной фискальной службы Украины, в посылке, которая должна была отправиться в Гонконг, находилось 36 тысяч купюр номиналом в одну гривну. Деньги были упакованы в пачки по 100 купюр Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook Всего в почтовом отправлении находилось 36 тыс. банкнот номиналом в одну гривна каждая. Деньги были упакованы в банковские пачки по 100 купюр в каждой.В ГФС отметили, что в документах содержимое отправления значилось как полиграфическая продукция весом более 24 кг."Попытки украинца переслать в международном почтовом отправлении деньги без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил", – уточнили в ведомстве.Деньги изъяли, их дальнейшая судьба будет определятся в суде. https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/1909560632411251 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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