По информации Государственной фискальной службы Украины, в посылке,
которая должна была отправиться в Гонконг, находилось 36 тысяч
купюр номиналом в одну гривну. Деньги были упакованы в пачки по 100
купюр Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook Всего в
почтовом отправлении находилось 36 тыс. банкнот номиналом в одну
гривна каждая. Деньги были упакованы в банковские пачки по 100
купюр в каждой.В ГФС отметили, что в документах содержимое
отправления значилось как полиграфическая продукция весом более 24
кг."Попытки украинца переслать в международном почтовом отправлении
деньги без объявленной ценности под видом печатной продукции
закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных
правил", – уточнили в ведомстве.Деньги изъяли, их дальнейшая
судьба будет определятся в суде.
https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/1909560632411251
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