Украинский теннисист Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай стали победителями парных соревнований на челленджере ATP “Open Citta Della Disfida”, который проходил в Берлетте (Италия), информирует со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В финале украинско-словацкий дуэт, посеянный под третьим номером, уверенно переиграл лидеров посева — уругвайско-аргентинскую пару Бехар/Гонсалес — 6:1, 6:2.

Отметим, что призовой фонд данных соревнований составил 43 тысяч евро.

Добавим также, ранее в этом году Молчанов и Зеленай выступили в финале “Челленджер” в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира “ATP Challenger Tour” в Чжухае.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира