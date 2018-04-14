Для урегулирования ситуации в Сирии необходимо ликвидировать программу химического оружия, победить терроризм, в частности ИГИЛ, обеспечить режим тишины и направить в страну гуманитарные миссии, а также разработать план выхода из кризиса, отметил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. Делатр: Франция готова работать с теми, кто стремится к урегулированию ситуации в Сирии Фото: EPA Он отметил, что для урегулирования ситуации в Сирии нужно выполнить ряд шагов. Это ликвидация программы химического оружия, ликвидация терроризма, в частности ИГИЛ, обеспечение режима тишины в Сирии и направление в страну гуманитарных миссий, а также разработка плана выхода страны из кризиса."Лишь подобная дорожная карта позволит нам выйти из тупика в Сирии, и Франция готова работать с теми, кто также готов и стремится к этому. Именно в таком духе, по инициативе Франции и в соответтсвии с сегодняшним заявлением президента Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон. – ) мы представим проект резолюции вместе с нашими партнерами из Соединенного Королевства и США", – сказал Делатр.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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