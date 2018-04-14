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Франция в ближайшее время представит в ООН новый проект резолюции по ситуации в Сирии – постпред
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14.04.2018 21:39
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Для урегулирования ситуации в Сирии необходимо ликвидировать
программу химического оружия, победить терроризм, в частности ИГИЛ,
обеспечить режим тишины и направить в страну гуманитарные миссии, а
также разработать план выхода из кризиса, отметил постоянный
представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. Делатр: Франция
готова работать с теми, кто стремится к урегулированию ситуации в
Сирии Фото: EPA Он отметил, что для урегулирования ситуации в Сирии
нужно выполнить ряд шагов. Это ликвидация программы химического
оружия, ликвидация терроризма, в частности ИГИЛ, обеспечение режима
тишины в Сирии и направление в страну гуманитарных миссий, а также
разработка плана выхода страны из кризиса."Лишь подобная дорожная
карта позволит нам выйти из тупика в Сирии, и Франция готова
работать с теми, кто также готов и стремится к этому. Именно в
таком духе, по инициативе Франции и в соответтсвии с сегодняшним
заявлением президента Макрона (президент Франции Эммануэль
Макрон. – ) мы представим проект резолюции вместе с
нашими партнерами из Соединенного Королевства и США", – сказал
Делатр.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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