В столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, партия которого (“Фидес”) одержала победу на выборах в парламент 8 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на венгерское издание Index.hu. По данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон к площади Деака. Очевидцы утверждают, что акция в Будапеште — мирная и является крупнейшей с 2010 года. Протестующие против Орбана движутся к зданию парламента. Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность “левым” или либеральным партиям, однако есть и “правые”. По словам корреспондента AFP Питера Мерфи на площади сейчас находятся более 100 тысяч человек: “либералы, консерваторы, можно увидеть флаги партии “Йоббик”. На набережной находятся многие полицейских машин. Также в Берлине, возле здания венгерского посольства, состоялась подобная акция солидарности с Будапештом. Organisers of Hungary demo say 100,000 approx here, liberals, conservatives, can see Jobbik flags too pic.twitter.com/bj4GmtG330 — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р. Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р. Как сообщал Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопрос. Об этом в эфире “5 канала” заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



