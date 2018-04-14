|В столице Венгрии происходит шествие против Орбана
|14.04.2018 21:45
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В столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, партия которого (“Фидес”) одержала победу на выборах в парламент 8 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на венгерское издание Index.hu.
По данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон к площади Деака.
Очевидцы утверждают, что акция в Будапеште — мирная и является крупнейшей с 2010 года. Протестующие против Орбана движутся к зданию парламента.
Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность “левым” или либеральным партиям, однако есть и “правые”. По словам корреспондента AFP Питера Мерфи на площади сейчас находятся более 100 тысяч человек: “либералы, консерваторы, можно увидеть флаги партии “Йоббик”.
На набережной находятся многие полицейских машин.
Также в Берлине, возле здания венгерского посольства, состоялась подобная акция солидарности с Будапештом.
Как сообщал Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопрос. Об этом в эфире “5 канала” заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.