В начался Чемпионат мира по хоккею между юниоров. В ответном матче открытии турнира сборная Украины U-18 по хоккею не сумела забросить ни одной шайбы в ворота сборной Японии. Судьбу матча решил единственный клуба азиатов (1:0).

"Украинские хоккеисты владели преимуществом по ходу только матча, но безупречная игра вратаря японцев (признан игроком матча), а также слабая реализация моментов не позволили сине-желтым забросить хотя бы одну шайбу. Более того, украинцы семь раз играли в большинстве, однако ни разу не реализовали свое преимущество. Самый показательный момент произошел еще в первом периоде, когда Украина практически полторы минуты играла 5 на 3, но не забила ", - передает со ссылкой на .

Япония играла вторым номером, хотя нанесла не намного меньше бросков, чем украинцы, а единственную шайбу в матче забросила после контратаки сначала третьего периода.

Украина - Япония 0:1

Шайба: 42:23 Абэ (Ишиба - Такеда)

Броски: 32 - 33

Штраф: 6 - 14

Следующий матч Украина проведет в воскресенье, 15 апреля, против Австрии. Япония в этом же туре сыграет против Румынии.

На Олимпиаде-2018 золото выиграла Россия, в финальном матче переиграла немцев.

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