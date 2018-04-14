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Венедиктов о заседании ООН по Сирии: Совет Безопасности – орган импотентов для импотентов
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14.04.2018 22:03
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В ударе по объектам в Сирии принимали участие три постоянных члена
Совета Безопасности ООН с правом вето. На это обратил внимание
главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, рассуждая о
принятии резолюции. Венедиктов: Какую резолюцию можно здесь
принять? Фото: ЕРА "Совет Безопасности – орган импотентов для
импотентов. Потому что с учетом права вето, которое есть, и с
учетом того, что три постоянных члена Совета безопасности принимали
участие в этой атаке, – какую резолюцию можно здесь принять?
Ну, не смешите!" – заявил он.По словам Венедиктова, "история
интересна" тем, что удар по Сирии поддержали не только НАТО и
Германия, но и Турция.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые
связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в
связи с авиаударами по Сирии. Но за российский проект
резолюции с осуждением удара проголосовали только три члена Совбеза
ООН: РФ, Китай и Боливия.
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