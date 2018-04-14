В ударе по объектам в Сирии принимали участие три постоянных члена Совета Безопасности ООН с правом вето. На это обратил внимание главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, рассуждая о принятии резолюции. Венедиктов: Какую резолюцию можно здесь принять? Фото: ЕРА "Совет Безопасности – орган импотентов для импотентов. Потому что с учетом права вето, которое есть, и с учетом того, что три постоянных члена Совета безопасности принимали участие в этой атаке, – какую резолюцию можно здесь принять? Ну, не смешите!" – заявил он.По словам Венедиктова, "история интересна" тем, что удар по Сирии поддержали не только НАТО и Германия, но и Турция.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Но за российский проект резолюции с осуждением удара проголосовали только три члена Совбеза ООН: РФ, Китай и Боливия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что оон принять резолюцию Теги: мир