Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированом Россией Крыму. Об этом сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

“Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список”, — отметил министр.

Однако относительно самой техники, по словам министра, “вопрос другой”.

“Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем”, — сказал Емельян.

Как сообщал в Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск поезда “четырех столиц”.

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