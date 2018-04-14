В России, близко от города Липецк разбился легкомоторный самолет, в авиакатастрофе погибли люди.

Трагедия произошла сегодня, 14 апреля, передает со ссылкой на .

На борту самолета был пилот и пассажир, оба погибли.

"Самолет предварительно осуществлял несанкционированный полет. На взлете у него возникли технические трудности. Пилот не смог совершить аварийную посадку. Самолет разбился при столкновении с землей", - сообщили экстренные службы.

В Алжире возле военного аэропорта города Буфарик упал военный самолет. По предварительным данным, в результате падения самолета погибли более 200 солдат Национальной народной армии.

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