|Авиакатастрофа в России: разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
|14.04.2018 22:12
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В России, близко от города Липецк разбился легкомоторный самолет, в авиакатастрофе погибли люди.
Трагедия произошла сегодня, 14 апреля, передает со ссылкой на .
На борту самолета был пилот и пассажир, оба погибли.
"Самолет предварительно осуществлял несанкционированный полет. На взлете у него возникли технические трудности. Пилот не смог совершить аварийную посадку. Самолет разбился при столкновении с землей", - сообщили экстренные службы.
В Алжире возле военного аэропорта города Буфарик упал военный самолет. По предварительным данным, в результате падения самолета погибли более 200 солдат Национальной народной армии.
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