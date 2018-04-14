Европейская комиссия признала неудовлетворительным степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз. Об этом со ссылкой на данные подготовленного в Брюсселе нового доклада по евроинтеграционному развитию ряда стран сообщает Deutsche Welle, передает

Немецкие СМИ, в частности, указали на обнаруженный еврокомиссарами существенный регресс, что наблюдается в Турции в ряде вопросов.

Речь идет прежде только о правовом государстве, свободе слова, независимости органов юстиции и административной реформе.

"Турция сделала значительные шаги в направлении от ЕС", - отмечается в докладе, фрагменты из которой цитируют немецкие СМИ.

При нынешних обстоятельствах речь не идет о том, чтобы "открыть новую страницу" в переговорах по вступлению Турции в ЕС, отмечают авторы доклада. Чтобы изменить ситуацию, Анкаре нужно прежде только преодолеть нынешнюю "негативную тенденцию".

Первоочередной в этом списке является отмена чрезвычайного положения, введенного после попытки военного переворота в 2016 году. Так же надо положить конец ослаблению эффективного разделения властей, отмечается в сообщении.

Единственным пунктом, вызвавшим благоприятный ответ со стороны аналитиков Еврокомиссии, была турецкая экономика. Она озаглавленная в докладе "хорошо развитой". Напомним, что Турция получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 1999 года.

Ранее председатель Еврокомиссии выступил в роли гаранта переговоров по вступлению Турции в ЕС.

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