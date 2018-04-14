Нет другой альтернативы кроме применения силы, чтобы спасти жизни людей в Сирии, считает постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс. Пирс: Мы сделали все возможное, включая тщательное планирование, чтобы гарантировать смягчение и минимизацию воздействия на гражданских лиц во время ударов в Сирии Фото: EPA "Мы считаем, что эти удары были успешными... Мы сделали все возможное, включая тщательное планирование, чтобы гарантировать смягчение и минимизацию воздействия на гражданских лиц. Наши действия сократят возможности сирийкого режима производить химическое оружие и использовать его в будущем", – сказала она.По ее словам, "нет другой альтернативы кроме применения силы, чтобы спасти жизни" людей в Сирии. Но применение силы должно быть пропорционально, добавила она."История сирийского конфликта – это постоянные угрозы миру и нарушения международного права. Совет Безопасности встречался 113 раз с начала сирийской войны", – сказала Пирс.Дипломат заявила, что страны, поддерживающие сирийский режим, несут ответственность за нарушения международного права, которые он совершает."Неоднократные попытки привлечь их к ответственности были встречены сопротивлением со стороны России. Мы часто в Совете пытались преодолеть эту преграду, но безуспешно. Призываю постпреда РФ, который говорил об уставе ООН, обратить внимание на следующее: трудно поверить, что уставу ООН соответствует использование химоружие. По мнению Соединенного Королевства, не может быть незаконным использование силы для предотвращения убийства такого количества невиновных людей. Я не буду выслушивать уроки по международному праву от России. Но несмотря на все это мы будем продолжать стремиться к дипломатическому решению сирийского кризиса", – заявила Пирс.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. РФ созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.Во время заседания Совбеза ООН 14 апреля постпред РФ Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция "с пренебрежением относятся к Уставу ООН и к Совету Безопасности". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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