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Постпред Великобритании в ООН: Я не буду выслушивать уроки по международному праву от России
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14.04.2018 22:19
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Нет другой альтернативы кроме применения силы, чтобы спасти жизни
людей в Сирии, считает постоянный представитель Великобритании в
ООН Карен Пирс. Пирс: Мы сделали все возможное, включая
тщательное планирование, чтобы гарантировать смягчение и
минимизацию воздействия на гражданских лиц во время ударов в Сирии
Фото: EPA "Мы считаем, что эти удары были успешными... Мы сделали
все возможное, включая тщательное планирование, чтобы гарантировать
смягчение и минимизацию воздействия на гражданских лиц. Наши
действия сократят возможности сирийкого режима производить
химическое оружие и использовать его в будущем", – сказала
она.По ее словам, "нет другой альтернативы кроме применения силы,
чтобы спасти жизни" людей в Сирии. Но применение силы должно быть
пропорционально, добавила она."История сирийского конфликта –
это постоянные угрозы миру и нарушения международного права. Совет
Безопасности встречался 113 раз с начала сирийской войны", –
сказала Пирс.Дипломат заявила, что страны, поддерживающие сирийский
режим, несут ответственность за нарушения международного права,
которые он совершает."Неоднократные попытки привлечь их к
ответственности были встречены сопротивлением со стороны России. Мы
часто в Совете пытались преодолеть эту преграду, но безуспешно.
Призываю постпреда РФ, который говорил об уставе ООН, обратить
внимание на следующее: трудно поверить, что уставу ООН
соответствует использование химоружие. По мнению Соединенного
Королевства, не может быть незаконным использование силы для
предотвращения убийства такого количества невиновных людей. Я
не буду выслушивать уроки по международному праву от России. Но
несмотря на все это мы будем продолжать стремиться к
дипломатическому решению сирийского кризиса", – заявила Пирс.В
ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары
по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием.
Спецоперация стала ответом на применение химического
оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от
70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в
отражении атаки США и их союзников не участвовали. РФ
созвала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами
по Сирии.Во время заседания Совбеза ООН 14 апреля постпред РФ
Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция "с
пренебрежением относятся к Уставу ООН и к Совету Безопасности".
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