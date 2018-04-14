В России под угрозой блокировки оказался VPN-сервис.

России планирует рассмотреть вопрос о необходимости отключения данного сервиса. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, передает со ссылкой на .

VPN помагает обходить блокировку мессенджера Telegram и мешает полностью его отключить. Поэтому депутаты решили рассмотреть вопрос о принятии дополнительных законов для полной блокировки мессенджера. Если соответствующее законодательство будет принято, то VPN-сервис и соответственно Telegram будут полностью отключены.

По словам Крупенникова, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба.

Советник президента Герман Клименко предложил россиянам вместо мессенджера Telegram пересесть на программу ICQ. Последняя более известна как "аська", она была популярна в 90-е.

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