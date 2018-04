var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2254; coreola.articleid = 241553; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2254] = 2254; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

В Ивано-Франковске мужчина стрелял рядом с детской площадкой – полиция

Полиция задержала мужчину, стрелявшего возле детской площадки Фото: Патрульна поліція Івано-Франківської області / Facebook "В обед 13 апреля в полиции позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что гуляя с ребенком на улице Бельведерский, увидела, как неизвестный мужчина стреляет из пистолета. Это произошло рядом с детской площадкой, неподалеку от детского сада", – говорится в сообщении.Очевидцы подтвердили полиции, что мужчина стрелял "в нескольких местах в разные стороны".Задержанный 30-летний житель Ивано-Франковска имел при себе пневматический пистолет, для ношения которого не нужно специальное согласие. По словам медиков, он был в состоянии алкогольного опьянения.Патрульные составили на мужчину протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об админнарушениях и направили его в суд.



