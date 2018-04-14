В центральной баталии 32-го тура испанской Примеры каталонская “Барселона” принимала “Валенсию” на “Камп Ноу”, информирует

Скрытый пас Серхио Роберто за спины защитников привел к голу в исполнении Луиса Суареса на 15 минуте. Нападающий “летучих мышей” Родриго был близок к установлению паритета, однако его удар закончился попаданием мяча в перекладину.

В дебюте второго тайма центр бэк Умтити выиграл борьбу с оппонентом и головой отправил мяч в сетку ворот после навеса с углового Коутиньо. В конце противостояния гол с пенальти Парехо уменьшил отставание — 2:1.

Отметим, что для “сине-гранатовых” данная победа стала 25-й в сезоне. У команды Вальверде 82 очка и преимущество над “Атлетико” в 14 баллов.

Добавим, “Валенсия” с 65 пунктами удерживает 3-ю строчку, но всего один балл уступает “Реал”.

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