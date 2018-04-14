|"Барселона" минимально одолела "Валенсию" в центральном поединке тура Примеры
|14.04.2018 22:37
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В центральной баталии 32-го тура испанской Примеры каталонская “Барселона” принимала “Валенсию” на “Камп Ноу”, информирует
Скрытый пас Серхио Роберто за спины защитников привел
к голу в исполнении Луиса Суареса на 15 минуте.
Нападающий “летучих мышей” Родриго был близок к установлению
паритета, однако его удар закончился попаданием мяча
в перекладину.
Отметим, что для “сине-гранатовых” данная победа стала 25-й в сезоне. У команды Вальверде 82 очка и преимущество над “Атлетико” в 14 баллов.
Добавим, “Валенсия” с 65 пунктами удерживает 3-ю строчку, но всего один балл уступает “Реал”.