Удар по сирийскому режиму, нанесенный силами США, Франции и Великобритании, был неизбежным, считает и.о. чешского премьер-министра Андрей Бабиш. Об этом сообщает со ссылкой на Radio Praha.

Чешская Республика придеживается мнения, что применение химического оружия является неприемлемым методом ведения войны, особенно если оно используется против мирного населения, сообщил Бабиш в своем аккаунте в Twitter.

“СБ ООН оказался не в силах действенно решить ситуацию. Чешская Республика придерживается заявления ЕС и НАТО. Вместе с Евросоюзом и другими союзниками призываем всех участников конфликта, чтобы они оказали содействие понижению напряжения и возобновили мирные переговоры с целью найти политическое решение”, — говорится в коммюнике чешского внешнеполитического ведомства.

С критикой ракетного удара по Сирии выступили коммунисты, а также пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек.

Как сообщал Франция обнародовала отчет по химатаке в Сирии.

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