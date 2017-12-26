Россия не позволила сионистам создать в Крыму Великий Израиль

Мало кто знает, что сионисты планировали создать Израиль вовсе не в Палестине, а в Крыму и соседних областях, возродив тем самым паразитический Хазарский каганат, когда-то разбитый русским князем Святославом Хоробрым...

Почему не состоялся проект создания еврейского государства в Крыму

Во второй половине XIX века разбросанная по всему миру еврейская элита стала задумываться об обретении территории для постоянного места пребывания еврейского народа. Рассматривалось много вариантов, но между них преобладали два – Палестина и Таврида, расположенная на территории нынешней южной Украины и Крыма. Причем территория Тавриды рассматривалась, как более предпочтительный вариант для заселения евреев. Главным препятствием для реализации этого проекта являлось существование Российской империи, на территории которой находилась Таврическая губерния с административным центром в Симферополе. Мало кто знает, но американская элита планировала создать Израиль вовсе не в Палестине, а именно в Крыму.

Шанс для реализации проекта создания еврейского государства на территории Крыма появился после крушения Российской империи. В 1922 году в Симферополе был создан «Агро-Джойнт», как структура американской еврейской благотворительной организации «Джойнт», руководителем которой был Розен. В 1923 году он предложил советскому руководству «выгодный» для СССР проект создания на территории Советского Союза еврейской автономии, которая кроме Крыма должна была охватывать Одессу, Николаев, Херсон и черноморское побережье Кавказа (ныне Краснодарский край) вплоть до Абхазии. В этот район планировалось переселить несколько сот тысяч евреев из западных областей Украины и Белоруссии. Взамен международные еврейские организации пообещали посодействовать Советскому Союзу в получении крупных кредитов.

Тогдашнее советское руководство очень благожелательно восприняло предложение о создании еврейской автономии на территории Советского Союза. Против этой идеи выступал лишь Сталин. И его можно было понять. Дело в том, что с 1921 года на территории Крыма уже существовала Крымская татарская автономная республика. Планируемое переселение туда евреев могло создать крупный очаг межэтнической напряженности. Но, несмотря на это, под руководством Ларина (Лурье) началась разработка так называемого «Крымского еврейского проекта», который непосредственно курировался Еврейским конгрессом Америки, куда входили представители двухсот богатейших людей США. Создание «Крымского еврейского проекта» приветствовали президенты США Г. Гувер и Ф. Рузвельт, которые приняли решение о вложении через организацию «Джойнт» 15 миллионов долларов (по тем временам довольно внушительная сумма) на еврейскую колонизацию Крыма.

Уже в 1922 году только что образованный «Агро-Джойнт» стал переселять в Крым евреев из Украины и Белоруссии и создавать еврейские колхозы. В 1923 году в Крыму было создано 186 еврейских колхозов. В 1923 году «Агро-Джойнт» организовал рекламную сельскохозяйственную выставку в Москве, где была представлена передовая по тем временам сельскохозяйственная техника. Лозунг этой выставки гласил: «Так будет в Крыму, если поможем евреям там обосноваться». Уже неизлечимо больной Ленин съездил на эту выставку и дал добро.

19 февраля 1929 года советское правительство от имени РСФСР, в которую тогда входил Крым, заключило с организацией «Джойнт» договор. Согласно этому строго секретному договору СССР получал в виде займа по 900 тысяч долларов ежегодно в течение десяти лет под 5 % годовых. Правительство СССР выпустило и передало организации «Джойнт» облигации на всю сумму займа с процентами (20 миллионов долларов). Эти облигации раскупались в США по подписке между самых богатых людей Америки. По условиям договора Советский Союз был должен завершить выплаты на всю сумму займа с процентами в течение 1954 года. В обмен на займы Советский Союз до момента полного погашения долга в 1954 году обязан был создать на территории Крыма Еврейскую автономную республику.

Для обеспечения облигаций всю крымскую землю разделили на паи. Сначала акции на крымскую землю (несколько миллионов гектаров) получили 200 человек. Это тогдашний Президент США Г. Гувер, будущий Президент США Ф. Рузвельт, его жена Элеонора, Л. Маршалл, Рокфеллер и другие американские магнаты. Затем акции на крымскую землю получили и другие. Это политики, бизнесмены и банкиры США. Таким образом, действительно советское правительство брало кредит под векселя, за которыми стояла крымская территория.

Однако после укрепления позиций Сталина в руководстве страны, интерес Сталина к «Крымскому еврейскому проекту» исчез. Все, кто участвовал в разработке секретного «Крымского проекта», в 1937 году были репрессированы, а затем расстреляны. Но обязательства по договору никуда не исчезли. Поэтому, чтобы поставить точку на «Крымском еврейском проекте» Сталин в 1934 году создал на Дальнем Востоке Еврейскую автономную область с административным центром в Биробиджане. Однако, мировая еврейская элита не проявила никакого интереса к этой территории, хотя эта земля имеет плодородную почву и относительно мягкий климат.

Одной из основных причин создания Еврейской автономной области на Дальнем Востоке также было и то, что после массового переселения евреев в Крым, там начались серьезные волнения, доходящие до кровопролития и вооруженных столкновений. Крымские татары не пропускали и возвращали назад приходящие в Крым поезда с еврейскими переселенцами, а также стали громить еврейские поселения. В тот момент Сталин сказал, что мы не можем возбуждать национальное пламя, и следовательно считаем невозможным создание еврейской республики в Крыму.

Векселя остались у американцев, а все остальное шло по-прежнему. Советский Союз продолжал брать кредиты. А уже в 1943 году Сталин на встрече с лидером югославского движения сопротивления Иосифом Броз Тито сказал, что он уже не может пересылать ему часть американского ленд-лиза, поскольку американцы грозят его заморозить, ссылаясь на то, что Советский Союз не выполняет своих обязательств по договору с «Джойнтом» о создании еврейской республики в Крыму. При этом Сталин сказал: «Еврейское лобби в Америке очень сильно, и они требуют от меня продолжать проект Крымской Калифорнии. Американцы говорят мне, что мы не можем открыть второй фронт до тех пор, пока советское руководство не примет решение по Крыму». Вот, оказывается, что задерживало открытие второго фронта.

Финансовым олигархам Америки нужно было любой ценой получить Крым. На встречах Рузвельта со Сталиным в Тегеране и Ялте Рузвельт постоянно ставил перед Сталиным крымский вопрос. А затем решать вопрос Крыма в ноябре 1945 года в Москву приехал министр торговли США Гарриман. Вот письмо Дж. Маршалла Гарриману: «Дорогой Аверелл! Президент Трумэн одобряет ваши планы. Он добавил к ним следующее. Сосуществование на территории Крыма базы советского Черноморского флота и еврейской республики, открытой для свободного въезда евреев со только мира, представляется нецелесообразным, чреватым непредсказуемыми последствиями. Крым должен стать демилитаризованной зоной. Дайте знать Сталину, что он должен быть готов к тому, чтобы перебазировать флот из Севастополя в Одессу и на черноморское побережье Кавказа. Тогда мы поверим, что Крымская еврейская республика – реальность, а не пропагандистский миф».

Если в договоре Советского Союза с организацией «Джойнт» от 19 декабря 1929 года предполагалось создание еврейской республики в составе СССР, то уже в ноябре 1945 года, судя из вышеуказанного письма Маршалла, и в нарушение условий договора, США уже рассматривают Крым как независимое еврейское государство. Это подтверждает тот факт, что США даже гипотетически не допускали возможности создания еврейского государства на территории Палестины. Только в Крыму или нигде.

На встрече с Гарриманом в ноябре 1945 года Сталин напомнил ему о том, что Еврейский конгресс в Базеле в 1897 году принял решение о создании в еврейского государства в Палестине. Надо отметить, что Еврейский конгресс принял это решение не от хорошей жизни, поскольку на пути реализации более предпочтительного крымского еврейского проекта стояла Российская империя. Против создания еврейского государства в Палестине выступали англичане, которые во время Первой мировой войны оккупировали Палестину, а в 1918 году по мандату Лиги наций официально закрепили эту территорию за собой. После окончания Второй мировой войны американцы и их британские союзники делали все возможное, чтобы не допустить создания еврейского государства на территории Палестины, поскольку в этом случае «Крымский еврейский проект» потерял бы свое значение.

Стремление евреев в 1945 – 1946 годах к созданию независимого государства Израиль жестоко подавлялось. Англичане массово расстреливали палестинских евреев, натравливали на них своих арабских союзников, создавали для евреев невыносимые условия жизни, мало чем отличающиеся от условий жизни во время немецкой оккупации, всеми способами выдавливали евреев из Палестины. Но, несмотря на это, евреи продолжали вести с англичанами тяжелую и кровавую войну за независимость, получая военную поддержку лишь от Советского Союза. Вопрос стоял прямо. Если палестинские евреи выстоят, то «Крымский проект» утратит свое значение. А если не выстоят, то американцы будут продолжать давить на «Крымский проект», как на больную мозоль. Победа палестинских евреев и создание государства Израиль в 1947 году стала возможной только лишь благодаря военной помощи Советского Союза, который не только через третьи страны поставлял евреям Палестины оружие и боеприпасы, включая артиллерию, гаубицы и танки, но и направлял военных инструкторов и добровольцев из числа советских евреев.

После создания государства Израиль Сталин полагал, что в крымском вопросе навсегда поставлена жирная точка. Однако остались векселя, по которым вся крымская земля была разделена на паи, которые в 1954 году согласно договору от 1929 года должны были превратиться в собственность американской элиты. Передача Хрущевым Крыма в состав Украины была домашней заготовкой Сталина, чтобы аннулировать обязательства Советского Союза по вышеуказанному договору. Дело в том, что векселя, подписанные советским правительством от имени РСФСР, несмотря на создание Израиля в Палестине, сохраняли силу. Лишь передача крымской земли из юрисдикции РСФСР в юрисдикцию какой-либо другой союзной республики де-факто аннулировала обязательства по векселям. В этом случае крымская земля как бы уже не принадлежит той стороне, которая подписывала векселя.

В 1954 году казалось, что «Крымский еврейский проект» закрыт навсегда. Однако с развалом Советского Союза вновь появились проекты по созданию в Крыму второго еврейского государства, которые, правда, не встретили активной поддержки мировой еврейской элиты. В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, «Крымский еврейский проект» навсегда канул в лету. Но в то же время, после майдана в Киеве, когда Украина стала трещать по швам, влиятельные еврейские организации заговорили о создании Нового Израиля, или так называемого «Небесного Иерусалима», на территории пяти областей южной Украины. Судя по израильским средствам массовой информации, еврейская элита к проекту создания Нового Израиля на территории распадающейся Украины относится очень серьезно (смотрите статью «Создание Нового Израиля на территории Украины»). Однако, как «Крымская весна» 2014 года встала на пути «Крымского еврейского проекта», так и проект «Новороссия» вероятно также встанет на пути создания Нового Израиля на территории южной Украины. Хоть проект «Новороссия» кремлевской либеральной властью и был закрыт, но он все же еще продолжает жить в умах русских людей, и при первой возможности готов вновь возродиться с новой силой, как бы этому не противились в Кремле.

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