Украина рассматривает точечный ракетный удар по Сирии и союзников как вынужденный, но оправданный шаг.

Об этом заявил президент Украины в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесла жизни десятков невинных людей", - написал президент.

Кроме этого, Порошенко добавил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты , в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем,передает со ссылкой на .

14 апреля антиасадивська коалиция нанесла несколько ударов по объектах в подконтрольных Дамаске районах Сирии. Под удар ракет и бомб попал военный аэродром в Меззе и комплексы сирийского Научно-исследовательского центра в Барзах и Джамрайе под Дамаском. Также удару подвергся и аэродром Думейр в провинции Дамаск. Об этом сообщил арабской редакции BBC со ссылкой на свидетеля удара.

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