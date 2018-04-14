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Боевики открывали огонь на Донбассе 28 раз, один украинский военный ранен – штаб АТО
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14.04.2018 22:51
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Для обстрела украинских позиций на Донбассе 14 апреля боевики
применяли, в том числе, и запрещенную Минскими соглашениями
артиллерию калибра 122 мм и 120 мм, а также гранатометы,
крупнокалиберные пулетемы, зенитную установку и минометы калибра 82
мм, сообщили в штабе антитеррористической операции. В зоне АТО за
сутки ранен один украинский военный Фото: EPA "Вследствие
выполнения боевых задач один украинский воин получил ранение. Его
доставили в медучреждение, оказана необходимая медицинская
помощь", – говорится в сообщении.В штабе отметили, что за
сутки боевики открывали огонь 28 раз. Для обстрела украинских
позиций они применяли, в том числе, и запрещенную Минскими
соглашениями артиллерию калибра 122 мм и 120 мм, а также
гранатометы, крупнокалиберные пулетемы, зенитную установку и
минометы калибра 82 мм. Вблизи Водяного, шахты "Бутовка" и
Талаковки Донецкой области работали снайперы, добавили в штабе.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1922108834466580
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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