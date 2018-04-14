Для обстрела украинских позиций на Донбассе 14 апреля боевики применяли, в том числе, и запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и 120 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулетемы, зенитную установку и минометы калибра 82 мм, сообщили в штабе антитеррористической операции. В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный Фото: EPA "Вследствие выполнения боевых задач один украинский воин получил ранение. Его доставили в медучреждение, оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.В штабе отметили, что за сутки боевики открывали огонь 28 раз. Для обстрела украинских позиций они применяли, в том числе, и запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и 120 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулетемы, зенитную установку и минометы калибра 82 мм. Вблизи Водяного, шахты "Бутовка" и Талаковки Донецкой области работали снайперы, добавили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1922108834466580 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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