На возвращение футбольного клуба "Металлист" уйдут "не годы, а гораздо меньшие промежутки времени", считает экс-президент клуба Александр Ярославский. ФК "Металлист" играл на стадионе "Металлист" Фото: ЕРА "Я всегда говорил, говорю и говорить буду: я мечтаю, чтобы "Металлист" вернулся в Харьков. Именно настоящий "Металлист", о котором мы все знаем – клуб с 90-летней историей. Никакие не "металлистические суррогаты", а именно наш "Металлист", – заявил он.Бизнесмен не стал оценивать шансы на возвращение "Металлиста"."Надо положить свое сердце, надежду, душу и желание, и бороться. Стадион вернулся в Харьков, 100% передали в ХОГА. Важно, что сегодня на эти процессы можно влиять. Нам осталось вернуть бренд. Надеюсь, мы его вернем", – отметил Ярославский.Экс-владелец клуба также ответил на вопрос, что должно случиться, чтобы "Металлист" вернуо он или кто-то другой."Кто-то другой уже вряд ли. Один там уже присутствовал. Мы знаем, чем это закончилось – полным крахом. Кроме истинных харьковчан вряд ли кто-то его вернет. Не те, кто на этом пиарится, пытаясь нажить какие-то дивиденды", – считает бизнесмен.По его словам, на возвращение "Металлиста" уйдут "не годы, а гораздо меньшие промежутки времени".Ярославский владел "Металлистом" до 2012 года, пока не продал клуб близкому к экс-президенту Украины Виктору Януковичу бизнесмену Сергею Курченко.Курченко сбежал из страны после смены власти в 2014 году. После этого у клуба появились финансовые проблемы, команда стал выступать все хуже и в 2016 году была расформирована, потеряв место в чемпионате страны.Вместо ФК "Металлист" благодаря энтузиастам из Харькова появился "Металлист-1925". Сейчас он выступает во Второй лиге украинского чемпионата. Домашние матчи команда проводит на стадионе "Металлист". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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