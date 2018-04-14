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Ярославский о футбольном клубе "Металлист": Осталось вернуть бренд
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14.04.2018 22:59
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На возвращение футбольного клуба "Металлист" уйдут "не годы, а
гораздо меньшие промежутки времени", считает экс-президент клуба
Александр Ярославский. ФК "Металлист" играл на стадионе "Металлист"
Фото: ЕРА "Я всегда говорил, говорю и говорить буду: я мечтаю,
чтобы "Металлист" вернулся в Харьков. Именно настоящий "Металлист",
о котором мы все знаем – клуб с 90-летней историей. Никакие не
"металлистические суррогаты", а именно наш "Металлист", –
заявил он.Бизнесмен не стал оценивать шансы на возвращение
"Металлиста"."Надо положить свое сердце, надежду, душу и желание, и
бороться. Стадион вернулся в Харьков, 100% передали в ХОГА. Важно,
что сегодня на эти процессы можно влиять. Нам осталось вернуть
бренд. Надеюсь, мы его вернем", – отметил
Ярославский.Экс-владелец клуба также ответил на вопрос, что должно
случиться, чтобы "Металлист" вернуо он или кто-то другой."Кто-то
другой уже вряд ли. Один там уже присутствовал. Мы знаем, чем это
закончилось – полным крахом. Кроме истинных харьковчан вряд ли
кто-то его вернет. Не те, кто на этом пиарится, пытаясь нажить
какие-то дивиденды", – считает бизнесмен.По его словам, на
возвращение "Металлиста" уйдут "не годы, а гораздо меньшие
промежутки времени".Ярославский владел "Металлистом" до 2012 года,
пока не продал клуб близкому к экс-президенту Украины Виктору
Януковичу бизнесмену Сергею Курченко.Курченко сбежал из страны
после смены власти в 2014 году. После этого у клуба появились
финансовые проблемы, команда стал выступать все хуже и в 2016 году
была расформирована, потеряв место в чемпионате страны.Вместо ФК
"Металлист" благодаря энтузиастам из Харькова
появился "Металлист-1925". Сейчас он выступает во Второй лиге
украинского чемпионата. Домашние матчи команда проводит на стадионе
"Металлист".
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