Ивано-Франковские правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь из пистолета возле детского сада.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

В сообщении отмечается, что 13 апреля в полицию позвонила обеспокоенная женщина и сообщила о стрельбе возле детского сада на улице Бельведерский. На вызов сразу выехало несколько экипажей правоохранителей. На месте происшествия копы нашли и задержали мужчину, который подходил под ориентировку. Позже несколько свидетелей подтвердили, что именно он стрелял из пистолета, причем хаотично, в разные стороны,передает со ссылкой на .

"Происшествие случилось рядом с детской площадкой, близко - детский сад", - отметили в сообщении.

У задержанного правоохранители нашли пистолет. Позже оказалось, что он был пневматическим. Кроме того, медэкспертиза показала, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол за "мелкое хулиганство", его ожидает судебное заседание.

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