|В Верховной Раде зарегистрировали закон с предложением развития биозахоронения вместе с расстениями
|14.04.2018 23:15
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8248, который предлагает разгрузить кладбища благодаря развитию кремации и биозахоронения. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Владимир Гройсман.
В законопроекте прописаны правила биозахоронения. Согласно которым разрешается использовать материалы, которые разлагаются в течение пяти лет. Также нельзя устанавливать намогильные сооружения — вместо месте захоронения обустроят информационной табличкой.
Одним из видов биозахоронения может быть помещение праха в биоурну вместе с семенами растений.
Чтобы разгрузить кладбища и прекратить их монополизацию, для биозахоронений выделят отдельные участки кладбищ, парков, скверов и других зеленых зон. Такое решение поможет разгрузить кладбища, которые сейчас переполнены, и снизить стоимость ритуальных услуг.
Также законопроект предоставляет органам местного самоуправления возможность привлекать инвестиции на строительство новых крематориев.
Занопроект № 8248 сейчас находится на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады.
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