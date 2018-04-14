Роскомнадзор "еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба", как VPN, заявил зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Вчера 23.58 | комментариев: Суд в РФ 13 апреля решил заблокировать Telegram Фото: EPA По словам Крупенникова, Роскомнадзор "еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба" как VPN. В Госдуме проанализируют, нужны ли для этого дополнительные законодательные меры. 20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений. Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции. 13 апреля, Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее представители не присутствовали на заседании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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