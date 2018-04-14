Народного депутата Борислава Розенблата использовало окружение президента Порошенко. Его напугали тюрьмой и приняли вассальную клятву верности. Может спокойно снова дерибанить бюджет. Сейчас так действуют по отношению ко многим людям, которые могут влиять на ситуацию на местах. Так президент готовится ко второму сроку.

Об этом рассказал политолог Александр Кочетков,передает со ссылкой на .

"Порошенко готовится ко второму сроку, следовательно направляется к Кремлю. Ведь такая система управления государством и выборочное правосудие очень ему нравится. Создает сильную система, в которой все будут под контролем. Но приходится пренебрегать моральными нормами. 99% случаев абсурда в правосудии, которые удивляют украинцев, это политические мотивы. Влиятельных людей как-то мэров областных центров, бизнесменов и депутатов ловят на нарушении закона. Каждого из них есть на чем поймать. Затем, как и Розенблата и уже нескольких его коллег по несчастью, пугают тюрьмой и принимают вассальную клятву верности. Вполне управляемого отпускают на волю, чтобы продолжал дерибанить бюджет и развивать коррупцию. Справедливость никому не интересна, а работает исключительно политическая целесообразность. Поэтому "янтарное дело" закрыто, потому что главное уже сделано - Порошенко имеет управляемых депутатов, которые верны и на которых есть компромат".

Общество сможет влиять на развитие страны, но только когда страну возглавит другой президент, считает политолог.

"В условиях этой власти ничего не изменится. В теории общество может заставить нового президента уничтожить эту систему. Чтобы были не только обещания, но и хотя бы усилия что-то изменить. Пока даже попыток изменений не видим. Общество тоже их не требует".

11 апреля Печерский райсуд признал народного депутата Борислава Розенблата потерпевшим в деле ГПУ против НАБУ о якобы провокации взятки в "янтарной делу". Определение обжалованию не подлежит. Нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении НАБУ, но знали об их внесении. За лоббирование проектов законов, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.

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