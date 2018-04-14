Куба не желает конфронтации с США, но своими принципами не поступится. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел карибского государства Бруно Родригес, выступая на пленарном заседании Саммита Америк в столице Перу, информирует со ссылкой на ТАСС.

“Куба не поддастся угрозам и шантажу со стороны правительства США. Мы не хотим конфронтации, но не будем ни с кем обсуждать свою внутреннюю политику и ни на миллиметр не отступим от своих принципов”, — сказал глава кубинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, “цивилизованное сосуществование” Кубы и США не только вероятно, но и выгодно обеим странам. Родригес также отметил, что действующее уже более полувека американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы является “устаревшей и провальной политикой”, что нарушает права кубинских граждан.

Как сообщал Куба в конце прошлого года поблагодарила Россию за поддержку в борьбе против американского эмбарго.

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