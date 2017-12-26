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Google ликвидирует миллионы Android-приложений
26.12.2017 23:16
Google ликвидирует миллионы Android-приложений По теме:

Компания объявила о том, что намерена отказаться от 32-битных приложений для Android-устройств, которые в настоящее время все еще доступны в  Play, пишет со ссылкой на

Издание сообщает, что компания перестанет прибавлять программы и игры в магазин  Play, которые несовместимы с новейшими видами операционной системы, уже с 2018 года.

В компании отмечают, что своим отказом намерены мотивировать разработчиков использовать самые последние технологии и стандарты, которые окажут положительное влияние на программное обеспечение, а также будут обеспечивать более быструю и стабильную работу устройств.

Если же разработчики не будут учитывать новые требования, то их игры в Play включаться не будут начиная с 1 января будущего года.

Однако даст срок до 1 ноября 2018 года уже готовым приложениям. Далее разработчики должны побеспокоиться о переходе на новейшие технологии.

 







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