Средства из госбюджета на уставную деятельность получили Блок Петра Порошенко, Оппозиционный блок, Радикальная партия, "Народный фронт" "Батьківщина" и "Самопоміч", сообщили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. НАПК распределило деньги для парлментских партий Фото: rada.gov.ua Общая сумма, предусмотренная на деятельность политических партий в 2018 году – 513 млн 671 тыс. грн.Средства, предусмотренные на уставную деятельность, получат шесть политсил. Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит 32 млн 546 тыс. 214 грн;

"Народный фронт" – 33 млн 20 тыс. 75 грн;

Оппозиционный блок – 14 млн 65 тыс. 605 грн;

Радикальная партия – 11 млн 106 тыс. 858 грн;

"Батьківщина" – 8 млн 471 тыс. 724 грн;

"Самопоміч" - 16 млн 365 тыс. 568 грн и дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа. Верховная Рада Украины VIII созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года, парламентарии приняли присягу 27 ноября 2014 года. В Раду было избрано 423 депутата: 225 по спискам политических партий и 198 мажоритарщиков. В 27 округах, которые находятся в оккупированном Крыму и на подконтрольной боевикам территории Донбасса, выборы не проходили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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