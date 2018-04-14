Модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и ее "секс-наставника"
Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также шестерых других
фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" взяли под стражу в
Таиланде. Рыбку арестовали в Таиланде Фото: Настя Рыбка / Instagram
Их обвиняют в "предоставлении услуг сексуального характера"
в составе преступной группы по предварительному
сговору.Заседание суда проходило в закрытом режиме, подозреваемых
взяли под стражу. Следующее заседание назначено на 24 апреля.
Согласно местному законодательству, суд будет рассматривать
продление им меры пресечения каждые 12 дней.13 апреля подозреваемых
должны были перевезти в тюрьму Паттайи.25 февраля полиция
Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение
"секс-тренинга" в Патайе.27 февраля Рыбка вышла на
связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие
пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом
Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой
шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили
политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси
заявило, что Рыбка может претендовать только на статус
беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18
часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными
собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов
в Штатах 2016 года.
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