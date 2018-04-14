Модель Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и ее "секс-наставника" Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также шестерых других фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" взяли под стражу в Таиланде. Рыбку арестовали в Таиланде Фото: Настя Рыбка / Instagram Их обвиняют в "предоставлении услуг сексуального характера" в составе преступной группы по предварительному сговору.Заседание суда проходило в закрытом режиме, подозреваемых взяли под стражу. Следующее заседание назначено на 24 апреля. Согласно местному законодательству, суд будет рассматривать продление им меры пресечения каждые 12 дней.13 апреля подозреваемых должны были перевезти в тюрьму Паттайи.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Патайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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