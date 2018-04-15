Боевики стреляют из запрещенной минского соглашениями оружия

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате выполнения боевых задач один украинский воин получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь" , - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении, по информации штаба, с запрещенной минского соглашениями 122 мм артиллерии обстреляны защитники Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитники Марьинки, Каменки и Лебединского, из вооружения БМП - защитники Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - укрепление ВСУ под Павлополь, Гнутово и Новотроицким. Кроме этого, защитники Авдеевки обстреляны из гранатометов различных систем и зенитной установки. Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Новомихайловка, Каменки и Павлополь, а близко Водяного, Шахты «Бутовка» и Талаковка велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов незаконные вооруженные формирования открывали огонь по защитникам зайцев и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм боевики трижды применили Луганским, а защитников Троицкого - обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал преобразования антитеррористической операции на операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, создание Объединенного оперативного штаба вместо штаба Антитеррористической операции на Донбассе не исключает проведения точечных контртеррористических операций.

За прошедшие сутки, 13 апреля, российско-оккупационные войска 43 раза обстреляли позиций Вооруженных Сил Украины.