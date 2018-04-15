Украины запланировал в 2018 году финансирование на развитие дендропарка "Софиевка", который находится в городе Умань, Черкасской области.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Всего на развитие парка планируют потратить 75 млн гривен. По словам Гройсмана, в "Софиевке" должен появиться японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. Также планируется установка новых памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей,передает со ссылкой на .

"В этом году мы нашли возможность помочь парку - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - говорится в сообщении Гройсмана.

Также премьер отметил, что есть вероятность того, что после проведения работ "Софиевка" попадет в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Парк "Софиевка" основал магнат Станислав Щенсны Потоцкий в 1796 года. Назвал его в честь жены Софии Витт-Потоцкой. Руководителем строительства стал военный инженер Людвиг Метцель.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира