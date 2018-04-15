Единственным пунктом, вызвавшим благоприятный ответ со стороны аналитиков Еврокомиссии, стала турецкая экономика

Именно такую ​​оценку содержит подготовлена ​​в Брюсселе новый доклад по евроинтеграционного развития ряда стран, сообщает в субботу, 14 апреля, DW со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.

В предыдущем сообщении издания указывается, в частности, обнаружены еврокомиссарами существенный регресс, что наблюдается в Турции по ряду вопросов. Речь идет прежде только о правовом государстве, свободу слова, независимость органов юстиции и административную реформу.

"Турция сделала значительные шаги в направлении от ЕС", - отмечается в докладе, фрагменты из которой цитируют журналисты.

При нынешних обстоятельствах речь не идет о том, чтобы "открыть новую страницу" в переговорах по вступлению Турции в ЕС, отмечают авторы доклада. Чтобы изменить ситуацию, Анкаре нужно прежде только преодолеть нынешний "негативную тенденцию". Первоочередным в этом списке является отмена чрезвычайного положения, введенного после попытки военного переворота 2016 года. Так же надо положить конец ослаблению эффективного разделения властей, отмечается в сообщении.

Единственным пунктом, вызвавшим благоприятный ответ со стороны аналитиков Еврокомиссии, была турецкая экономика. Озаглавленная в докладе "хорошо развитой".

Напомним, Турция получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 1999 года. В января 2018 года Эрдоган заявил, что Турция устала от процесса вступления в ЕС, и она не может принять, что ее усилия блокируются.