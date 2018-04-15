Фитнес-модель Юлия Гилас является одной из самых популярных "жительниц" Instagram. На страницу 33-летней красотки подписано более 5 млн подписчиков. При этом каждый ее рекламный пост оценивается в несколько десятков тысяч долларов.

Примечательно, что девушка родилась и выросла в Украине. Она с детства хотела стать моделью и с 14 лет поступила в модельную школу,передает со ссылкой на .

В 16 лет Юлия ушла из дома, а в 2009 году переехала в . В 2013 Юлия получила американское гражданство и сейчас живет в Калифорнии.

Ранее модель из Винницы продемонстрировала свои аппетитные формы.

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