Деньги пойдут на реализацию нескольких проектов

"Национальный дендрологический парк" Софиевка ". Место, в котором хотя бы раз в жизни побывал чуть ли не каждый украинец. В этом году мы нашли возможность помочь парка - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - рассказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, вскоре в парке появится японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером.

"Так же профинансируем установки памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей. Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - убежден премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие 5 лет на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 300 млрд грн.