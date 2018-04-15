|Правительство выделит 75 млн гривен на развитие парка "Софиевка"
|15.04.2018 00:21
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Деньги пойдут на реализацию нескольких проектовПремьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров нашел возможность помочь дендрологический парк "Софиевка".
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
"Национальный дендрологический парк" Софиевка ". Место, в котором хотя бы раз в жизни побывал чуть ли не каждый украинец. В этом году мы нашли возможность помочь парка - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - рассказал премьер-министр.
По словам Гройсмана, вскоре в парке появится японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером.
"Так же профинансируем установки памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей. Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - убежден премьер.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие 5 лет на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 300 млрд грн.
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