Единственный гол забил киевлянин Владимир Шепелев

Единственным гол забил тридцать второй минуте игры киевлянин Владимир Шепелев.

"Сегодняшний вечер был хорошим для нас и с точки зрения счета, и в плане игры. В сегодняшнем матче на первый план выходил результат", - отметил главный тренер столичной команды Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча, пишет "Укринформ".

Он также дал оценку действиям некоторых футболистов.

"Игра и поведение Дениса Гармаша меня сегодня полностью устроили ... Сегодняшняя позиция на поле для Володи Шепелева не нова, хотя он на ней не играл давно. Да, был определенный риск, хотя мы знаем его креативные качества: Шепелев смело берет игру на себя. Как показал сам матч, все себя оправдало", - заявил Хацкевич.

Следующий матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится в последнем туре чемпионата - 19 мая на стадионе имени Лобановского в Киеве.

Напомним, 1 апреля футболисты киевского "Динамо" со счетом 3: 2 победили в гостях ФК "Мариуполь" в матче очередного, 25-го тура чемпионата Украины между команд Премьер-лиги.