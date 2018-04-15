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Тысячи людей в Венгрии вышли на протест против Орбана
15.04.2018 00:37
Тысячи людей в Венгрии вышли на протест против Орбана
между требований участников акции протеста - пересчет голосов, свободные СМИ и новый закон о выборах
В Будапеште 14 апреля состоялась многотысячная акция протеста.
Тысячи людей в Венгрии вышли на протест против Орбана Фото: reuters.com
Об этом сообщает Reuters.
 
Люди вышли на протест против результатов парламентских выборов, на которых 8 апреля победила партия "Фидес" во главе с президентом Виктором Орбаном. Протестующие махали флагами Венгрии и Европейского Союза, скандировали "Мы - большинство".
 
между требований участников были пересчет голосов, свободные СМИ, новый закон о выборах, а также эффективное сотрудничество между оппозицией вместо споров.
 
На акцию вышла в основном молодежь, которая меньше поддерживает правящую партию.

Фото: reuters.com

Фото: twitter.com/RostovanyiA

Фото: twitter.com/RostovanyiA

Фото: twitter.com/RostovanyiA

Фото: twitter.com/isa_rettig

Фото: twitter.com/isa_rettig

Фото: twitter.com/isa_rettig

Фото: twitter.com/isa_rettig

Напомним, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что на парламентских выборах в Венгрии не было обеспечено равных конкурентных возможностей оппозиционным партиям, хотя в целом основные права граждан были соблюдены.

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