|Тысячи людей в Венгрии вышли на протест против Орбана
|15.04.2018 00:37
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между требований участников акции протеста - пересчет голосов, свободные СМИ и новый закон о выборахВ Будапеште 14 апреля состоялась многотысячная акция протеста.
Фото: reuters.com
Об этом сообщает Reuters.
Люди вышли на протест против результатов парламентских выборов, на которых 8 апреля победила партия "Фидес" во главе с президентом Виктором Орбаном. Протестующие махали флагами Венгрии и Европейского Союза, скандировали "Мы - большинство".
между требований участников были пересчет голосов, свободные СМИ, новый закон о выборах, а также эффективное сотрудничество между оппозицией вместо споров.
На акцию вышла в основном молодежь, которая меньше поддерживает правящую партию.
Фото: reuters.com
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Напомним, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что на парламентских выборах в Венгрии не было обеспечено равных конкурентных возможностей оппозиционным партиям, хотя в целом основные права граждан были соблюдены.
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