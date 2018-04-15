Разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором Украине мешают договоренности чиновников.

Такое мнение высказал знаток по вопросам внешней политики и политики Алексей Куропятник,передает со ссылкой на .

"Есть видимые для нас отношения с Россией, а есть те, которые мы не видим. Мы знаем, что Порошенко и не только имеют собственность на территории Российской Федерации. Речь идет не только о липецкой фабрике. Для них это будет иметь негативные последствия. Думаю, именно из-за этого не разрывают дипломатические отношения и стратегическое сотрудничество с .

Предполагаю, что есть определенные договоренности, при которых разрыв дипломатических отношений и отмена договора о сотрудничестве могут иметь негативные последствия для собственности наших олигархов на территории . Они являются заложниками. Это наиболее вероятное объяснение, почему так происходит", - предположил Куропятник.

При этом инициативу президента Петра Порошенко приостановить действие некоторых пунктов договора о дружбе с Россией знаток считает частью предвыборной кампании.

"Тактически началась предвыборная кампания... Прекращение действия отдельных положений договора не противоречит правовой практике. Это противоречит здравому смыслу. Со страной-агрессором поддерживать даже частично договор о сотрудничестве - это вздор. И это на пятом году войны", - сказал знаток.

Президент выступил с инициативой прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией. Также глава государства предложит Верховной Раде прекратить участие Украины в .

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